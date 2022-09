Ciclismo Opes, il Giro dell’Agro Pontino fa tappa ad Aprilia

Torna il “Giro dell’Agro Pontino” Opes con una nuova ed entusiasmante corsa ciclistica che conduce verso il gran finale stagionale delle tappe.

Domenica 18 settembre in programma il 1° Memorial Domenico Clazzer – 2° Memorial Pietro Casconi, tappa numero tredici del giro. L’evento si terrà ad Aprilia, sotto l’organizzazione della asd Paco Team e con il contributo della Regione Lazio.

“Inizia il gran finale di stagione e domenica 18 ad organizzare sarà la volta dell’associazione Paco Team, presso Fonte S. Vincenzo ad Aprilia – commentano dalla Commissione Ciclistica Opes – Già solamente il nome della società evoca termini quali, tradizione, passione e competenza. Siamo sicuri che il Team pilotato dal presidente Paco Gina e dal suo alfiere Casconi Paolo, sapranno in questo loro primo anno con il nostro circuito, organizzare un evento degno di nota”.

Il gruppo dovrà affrontare 75 km suddivisi su di un tracciato da ripetere 5 volte che interesserà le seguenti vie: via Pontina Vecchia, via dei Rutili, via Ardeatina, via Tenuta Campoleone, via Apriliana, via Pontina Vecchia.

Il ritrovo sarà per tutti i ciclisti alle ore 7.30 presso Fonte San Vincenzo, in via Pontina Vecchia – uscita via Apriliana. Lo start ufficiale sarà dato alle 9.00.

Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su www.opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.