Strisce blu a Cisterna, la nuova viabilità

A Cisterna, da dopodomani, in concomitanza con la riattivazione del del servizio dei pagamenti a parcheggio, inizieranno i lavori di rifacimento della segnaletica relativa ad essi.

Dunque, con lo scopo di garantire sicurezza e viabilità ai cittadini, è stata emessa un’ordinanza che apporta delle modifiche temporanee alla regolamentazione del traffico.

Per limitare i possibili disagi ai cittadini causati dai divieti di sosta, la calendarizzazione degli interventi è stata distribuita in più giornate, comprendendo una domenica.

In particolare:

– Gia da quest’oggi dalle 08.00 alle 10.30 è stato disposto il divieto di sosta in Via Puccini;

– Giovedì 15 settembre (e comunque fino al termine dei lavori) dalle ore 13:00 alle ore 20:00, è stato disposto il divieto di sosta con rimozione forzata sul Corso della Repubblica nel tratto dall’intersezione con Via Roma fino all’intersezione con Via A. Manzoni/Via G. Rossini;

– Venerdì 16 settembre (e comunque fino al termine dei lavori) dalle ore 08:00 alle ore 14:00 è stato disposto il divieto di sosta con rimozione forzata sul Corso della Repubblica nel tratto dall’intersezione con Largo Pellico fino all’intersezione con Largo Risorgimento, e dalle ore 13:00 alle ore 20:00 (e comunque fino al termine dei lavori) nel tratto dall’intersezione con Largo Risorgimento fino all’intersezione con Piazza Battisti e Largo Risorgimento;

– Sabato 17 settembre (e comunque fino al termine dei lavori) dalle ore 08:00 alle ore 14:00 è stato disposto il divieto di sosta con rimozione forzata sul Corso della Repubblica nel tratto dall’intersezione con Piazza Battisti fino all’intersezione con Via Martiri delle Ardeatine (nel solo lato destro in direzione SUD verso Latina), e dalle ore 13:00 alle ore 20:00 (e comunque fino al termine dei lavori) nel tratto dall’intersezione con Piazza Battisti fino all’intersezione con Via Martiri delle Ardeatine (nel solo lato sinistro in direzione SUD verso Latina).

– Domenica 18 settembre (e comunque fino al termine dei lavori) dalle ore 08:00 alle ore 20:00 è stato disposto il divieto di sosta con rimozione forzata sul via Monti Lepini (nell’area di sosta posta di fronte al PAT e negli stalli presenti sulla Via fino all’intersezione con Via Oberdan);

– Domenica 19 settembre (e comunque fino al termine dei lavori) dalle ore 08:00 alle ore 14:00 è stato disposto il divieto di sosta con rimozione forzata su Largo Volpi, e dalle ore 14:00 alle ore 20:00 su Via Carducci (nell’area di sosta compresa tra Via Zanella e Via Carducci nel solo lato adiacente Via S. Pasquale).