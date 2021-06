Ciclismo Opes, il podio del trofeo Veloteam Latina

Conclusa anche la 4° tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes, tenutasi a Doganella e organizzata dalla Veloteam Latina che ha visto protagonisti circa 90 ciclisti.

I ciclisti si sono cimentati su un percorso di 70 km, diventato ancora più insidioso per via della pioggia che purtroppo ha provocato qualche scivolone. Dal Bar Brandelloni in Largo Galamini è partita la competizione.

Due le partenze, la prima gara conclusa rapidamente e la seconda conclusa con il dominio del Peloso Team.

I vincitori assoluti:

– Prima partenza

Primo assoluto De Grandis Andrea della Veloteam Latina, seguito da Cardinale Ugo della Peloso Team e terza piazza per Cartolano Domenico della Bike Lab Team Astolfi

– Seconda partenza

Un podio conquistato interamente dal Peloso Team: sul gradino più alto Dandini Arturo, seguito da Battisti Orlando e terzo posto per Serafini Alberto.

Il gruppo, ricordiamo essere suddiviso in 5 categorie: rossi fino a 37 anni, blu dai 38 anni in poi, verdi fino ai 49 anni, gialli da 50 a 57 anni e neri dai 58 anni in su.

– Primo della categoria rossa: Cartolano Domenico della Bike Lab Team Astolfi, seguito da Cellini Angelo della Terracina Cycling e terza posizione per Gabrieli Marco della Bike Lab Team Astolfi.

– Primo della categoria blu: De Grandis Andrea Veloteam Latina, seguito da Cardinale Ugo del Peloso Team e da Pannozzo Luca della Asd Il Gatto e La Volpe.

– Per la categoria verde: primo Cassetta Simone della Ciclistica Latina, secondo Longobardi Domenico della Veloteam Latina e terza posizione per Sarrecchia Gianluca della Drago On Bike.

– Categoria Gialla: primo Dandini Arturo del Peloso Team, seconda e terza posizione occupate sempre dal Peloso Team con Battisti Orlando e Peloso Massimo.

– Per i neri, primo Serafini Alberto del Peloso Team, secondo Campagna Luigi della Drago On Bike e terzo Ramoni Massimiliano della Veloteam Latina.

Appuntamento domenica 6 giugno con l’organizzazione della Asd Drago On Bike a Doganella per la prossima tappa.

“Proseguiamo molto soddisfatti del nostro giro che va avanti, con non poche difficoltà, ma con l’entusiasmo di sempre – commenta il responsabile del ciclismo Opes, Michele Romaggioli – L’intento è sempre quello di dedicare il massimo alla nostra passione rappresentata dal ciclismo, cercando di trascorrere giornate di sport che ci auguriamo possano pian piano rientrare nella piena normalità, per essere vissute a pieno ed in serenità. In tutto ciò – conclude – siamo sempre al passo nel rispetto delle normative vigenti e garantendo la sicurezza dei nostri atleti”.