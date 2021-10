Ciclismo Opes, parte da Borgo Santa Maria l’11° tappa della Asd Nettuno

Sarà Borgo Santa Maria la sede di svolgimento della prossima gara del ciclismo targato Opes.

Sotto l’organizzazione della Asd Nettuno si svolgerà l’undicesima tappa di calendario, il VIII Trofeo Asd Nettuno. La competizione è in programma per domenica 17 ottobre.

Ancora una nuova avventura per il serpentone colorato che ogni fine settimana è itinerante nelle località dell’Agro Pontino, come il nome stesso del circuito ciclistico anticipa.

“L’intento delle nostre gare – spiega Daniele Valerio presidente del Comitato Provinciale Opes Latina – è quello di garantire nelle nostre località dei settori sportivi di livello. Nella fattispecie, la disciplina ciclistica ha trovato una sua salda collocazione nel territorio grazie a tutte le nostre società impegnate nella realizzazione delle gare. Ed anche quest’anno, nonostante le limitazioni e le difficoltà legate al periodo storico che stiamo vivendo, il Giro dell’Agro Pontino si sta confermando un appuntamento atteso e di richiamo delle domeniche pontine”.

Assisteremo a due partenze che divideranno così il blocco di partenza in maniera omogenea. Stavolta i ciclisti saranno impegnati per le vie di Santa Maria per ben 70 km suddivisi in 10 km a giro da ripetere per 7 volte.

Il plotone attraverserà la S.P. 136 Monfalcone, proseguirà sulla S.P. 42 Alta e ancora sulla S.P. 39 Lungomare Pontino, per rientrare poi su Strada Santa Maria. L’appuntamento è fissato presso il Bar Salvador con ritrovo alle ore 8. Il giro prenderà il via a partire dalle 9.

La gara si realizzerà come sempre nel rispetto delle norme anti-covid e la partecipazione sarà riservata agli atleti delle squadre iscritte.

Le iscrizioni, in linea con tutte le misure volte al contrasto della diffusione della pandemia, sono online, tramite ricarica su Post Evolution n. 5333 1711 1507 7204 – Codice Fiscale QTTLNZ55R25I634P ed inviando la ricevuta di avvenuto pagamento (foto o PDF) insieme a nome società e lista atleti iscritti su WhatsApp, al numero 3487953938.

Le iscrizioni si chiuderanno il venerdì prima della gara alle ore 22 e che non si accetteranno adesioni la mattina presso il ritrovo gara. Inoltre, tutti i partecipanti saranno tenuti a consegnare la mattina della gara, un’apposita autocertificazione Anti-Covid.

Per non perdere tutti gli sviluppi della prossima tappa è possibile seguire i canali social dedicati agli eventi ciclistici 2021 su www.opeslatina.it, sulle pagine Facebook Opes Latina e Opes Ciclismo, su Instagram Opes Latina e girodellagropontino. Per ulteriori informazioni scrivere alla mail ufficiale ilgirodellagropontino@gmail.com.