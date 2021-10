Aprilia, arrestato pusher armato con una mazza da baseball

I Carabinieri del Comando di Aprilia, hanno tratto in arresto un 23enne del luogo, colto in flagranza di reato, per possesso di sostanze stupefacenti.

Il giovane, fermato per un controllo a bordo della sua autovettura per essere sottoposto ad accertamenti, è stato posto ad una perquisizione personale, vettoriale e domiciliare, il che ha poi consentito il ritrovo di 4 involucri dal contenuto complessivo di 6 grammi di cocaina equivalenti a circa 610 euro, il tutto sottoposto a sequestro.

Il suddetto è stato inoltre denunciato per porto d’armi di oggetti atti ad offendere e detenzione illegale di munizionamento, poiché trovato in possesso di una mazza da baseball, un coltello a serramanico e di una cartuccia calibro 6,35.

L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del comando stazione di Aprilia a disposizione dell’Agente Giudiziario.