Ciclismo, torna in primavera il Giro dell’Agro Pontino targato Opes

Torna in primavera la nuova stagione del “Giro dell’Agro Pontino” targato Opes Latina.

Il consolidato circuito ciclistico tenta la ripartenza dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria che ha letteralmente annullato l’edizione 2020. Il calendario era già fitto di gare, 19 per la precisione, che avrebbero esordito proprio nel mese di marzo.

Contestualmente è partita la campagna affiliazioni e tesseramenti che interesserà già da gennaio appassionati e amatori di ciclismo che vorranno cimentarsi nelle numerose gare di in vista della primavera.

È attesa a giorni dunque, la bozza del nuovo calendario ciclistico sul quale stanno lavorando già da tempo i tecnici, guidati dal responsabile del settore ciclismo Opes, Michele Romaggioli che dichiara: “Siamo a lavoro per offrire alla categoria ciclistica una ripresa delle attività. Contiamo di riprendere a gareggiare in primavera, rispettando tutte le normative vigenti e i protocolli di sicurezza. Le gare in ballo – spiega Romaggioli – sono avvincenti ed offrono dei percorsi cittadini e rurali molto belli. Ci auguriamo – conclude – di poter tornare a sognare in sella alle nostre bici, offrendo momenti di spensieratezza e cercando di riprenderci dallo stop forzato. Il nostro impegno è massimo per riuscire a fare bene”.

Il Giro dell’Agro Pontino si è ormai da anni insediato in seno alle attività ciclistiche della provincia, volto a valorizzare le bellezze del nostro territorio favorendone il turismo sportivo con l’intento di diffondere la pratica sportiva del ciclismo. Un vero e proprio tour non solo sportivo, ma anche sensoriale, alla scoperta di numerosi territori cittadini e rurali, con tracciati sempre diversi e dislocati in tutto l’Agro Pontino.

Tutti gli aggiornamenti sui canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino: www.opeslatina.it, facebook Opes Latina e Opes Ciclismo, Instagram Opes Latina e girodellagropontino. Per ulteriori informazioni scrivere alla mail ufficiale ilgirodellagropontino@gmail.com.