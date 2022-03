Ciclismo, un successo la prima del Giro dell’Agro Pontino. Podio Pantoni e Garofalo

Un successo per la prima tappa del circuito ciclistico targato Opes, Giro dell’Agro Pontino. Domenica 13 marzo, ben 170 i corridori in gara pronti a contendersi il X Memorial Marino Peloso, organizzato nelle vie di Latina dall’omonimo team.

“Un vero successo la ripartenza del Giro dell’Agro Pontino, che ha inaugurato a Latina la sua prima tappa del 2022 – commenta Davide Fioriello vice presidente nazionale Opes – Un numero davvero importante di partecipanti per una ripresa del settore ciclistico di Opes che, nel giro di un solo anno, ha saputo accrescere ampiamente il suo vivaio, con adesioni più che raddoppiate. Siamo certi che ogni appuntamento saprà offrire emozionanti avventure negli splendidi territori dell’Agro Pontino, grande entusiasmo, partecipazione e capacità organizzativa. Buona la prima, complimenti a tutti”.

La prima partenza ha visto in gara circa 80 ciclisti, che si sono affrontati a faccia aperta senza nessuna remora, portando una media tale, oltre i 42 km orari e che non ha permesso a nessuno di andare via in fuga. Tutte le società, in questa stagione 2022, presentano atleti molto preparati sia fisicamente che tatticamente. La corsa si è risolta con una volata a ranghi compatti che vedeva il portacolori della Center Bike di Velletri, Manuel Pantoni, prevaricare su tutti. Ottima la doppietta del Team Astolfi BikeLab che piazzavano Fabrizio Trovarelli e Gabrieli Marco a chiudere il podio della fascia rossa. Per la fascia blu con un 4° posto assoluto, Paolo Casconi Paco Team, vinceva e regolava Giuseppe Soldi Veloteam Latina e Tribuzio Marco Peloso Team.

Nella seconda partenza circa 90 atleti hanno dato vita ad una gara particolarmente vivace. Tre gli episodi caratterizzanti. Al 3° giro una fuga a due con Cassetta Simone Ciclistica Latina e Serafini Alberto Peloso Team, che provava a lanciarsi all’avanscoperta. Prontamente ripresa, lo stesso Cassetta Simone, molto combattivo, dava vita, insieme a Pezza Marco Team Nardecchia Montini e Farozza Fabio Terracina Cycling, alla seconda fuga con vita breve. Solamente a 4 km dal traguardo si sganciava il treno definitivo composto da Negro Giuseppe, Pezza Marco, Rosiello Franco, Garofalo Massimo, Farozza Fabio, Astore Mauro, Leggeri Giorgio, Tiritera Leonardo, capaci di andare all’arrivo e giocarsi la gara in uno sprint che consegnava la vittoria al portacolori del Team Nardecchia Montini Massimo Garofalo, fascia verde, che regolava un super ed eterno combattivo Negro Giuseppe, vincitore della fascia Nera. Terzo posto per Marco Pezza del Team Nardecchia Montini.

Ricordiamo che ogni gara è scandita da due partenze, con due ordini di arrivo nella prima (rossi e blu) e tre ordini di arrivo nella seconda (gialli, verdi e neri). Con partenza da via del Lido, sono stati percorsi ben 72 km suddivisi in 6 giri da 12 km ciascuno. Passando su via Faggiana, si è proseguito su via Isonzo, via Litoranea e rientro su via Del Lido.

“Finalmente dopo tanto tempo si riassapora un pò di normalità – commentano dalla commissione ciclistica Opes – questo è quanto accaduto nella gara di domenica in quel di Latina, nell’ormai rinomatissimo Trofeo Marino Peloso, giunto alla sua X^ edizione. Ci preme sottolineare – aggiungono – che non potevamo avere miglior soddisfazione di quella ottenuta creando immenso colore e calore in gara. Questo grazie ai numerosi atleti iscritti, alle loro società, all’organizzatore Massimo Peloso, al supporto dello staff Opes, all’Amministrazione Comunale di Latina, al servizio speaker di Gaetano Senesi, al service di Lorenzo Quattrini ed a tutti i componenti della macchina organizzativa che si sono spesi per l’evento. Questo successo – concludono – è veramente di tutti quelli che, insieme a noi, hanno continuato a crederci nonostante le numerose difficoltà riscontrate negli ultimi anni”.

Tutte le foto ufficiali del Giro dell’Agro Pontino sono a cura di Foto4Go e sono consultabili QUI

Prossima tappa domenica 20 marzo 2022 con l’asd Nettuno a Latina, Borgo Santa Maria.

Restate aggiornati seguendo i canali dedicati al Giro dell’Agro Pontino su www.opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com