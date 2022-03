Latina Basket, domani la sfida casalinga contro Ravenna

Dopo l’importante vittoria conquistata sabato scorso nei confronti di San Severo, secondo successo consecutivo casalingo per gli uomini di coach Gramenzi, che nel turno precedente si erano imposti anche su Forlì, è già tempo di tornare sul parquet del PalaBianchini per un’altra sfida ufficiale. Palla a due domani alle ore 17:00.

Il terzo match consecutivo tra le mura amiche del palazzetto di Latina, vedrà la Benacquista Assicurazioni Latina Basket ricevere una vera e propria big del girone Rosso del Campionato di Serie A2 ovvero la OraSi Ravenna, attualmente terza in classifica a quota 30 punti.

Si prospetta una gara difficile in cui i pontini potrebbero dover ancora fare a meno di Joshua Jackson, infortunatosi nel match con Forlì e rimasto in tribuna anche nella sfida con San Severo.

Le parole alla vigilia del cestista nerazzurro Terry Henderson che chiama alla carica i tifosi:

“Ovviamente vincere è bello e ci fa sentire bene. Le due recenti vittorie sono state importantissime, ma non siamo ancora soddisfatti, siamo ancora molto affamati e vogliamo continuare a vincere e a giocare al meglio. Questo è il momento della stagione in cui bisogna vincere, per questo siamo felici di aver vinto, siamo felici avere di nuovo Aka (Fall, ndr), ma non siamo soddisfatti e sappiamo che quando siamo al completo, siamo ancora più pericolosi. Sia io, che tutti i miei compagni di squadra, volgiamo continuare a giocare come abbiamo giocato, con grinta, insieme come gruppo e imporre il nostro ritmo e la nostra volontà in ogni gara. La prima volta che abbiamo incontrato Ravenna, sul loro campo all’andata, è stato difficile, ma rispetto a quel periodo la nostra squadra è cresciuta e diventata molto più forte, quindi credo che mercoledì potremo riuscire a fare una buona partita. Speriamo di avere di nuovo un buon supporto da parte del pubblico come è accaduto sabato scorso, perché per noi è uno stimolo eccezionale. Chiedo ai nostri tifosi di continuare a supportarci, perchè l’ultima partita è stata molto bella, ci hanno aiutato molto a vincere, erano rumorosi, erano eccitanti. Il loro sostegno è ciò di cui ci nutriamo, so che è dura per via del Covid, ma le prossime partite in casa dobbiamo vincerle per forza, e il supporto del pubblico sarà un aiuto determinante per riuscire a farlo”.