Ciclomotori, MB ed Eco Liri, 18 anni di collaborazione

Confermato per il diciottesimo anno consecutivo l’inscindibile rapporto di collaborazione tra il gruppo Eco Liri di San Giorgio e il gruppo dei cicloamatori dell’MB Lazio.

La società, divenuta negli anni una delle più importanti squadre del settore d’Italia, rappresenta una delle squadre più ambite per tanti specialisti del centro Italia al punto da dover effettuare una maxi-campagna rafforzamento.

Attualmente il team conta ben 50 tesserati, tra cui tre donne, con l’obiettivo di diventare nel prossimo futuro un laboratorio anche per i più giovani e gli stessi bambini.

Ieri proprio nella sede della concessionaria a San Giorgio a Liri, il gruppo si è riunito per tracciare il bilancio della stagione 2021 e per ripartire con entusiasmo verso le nuove sfide future, con accanto, per diciottesimo anno consecutivo, Eco Liri.

L’MB Lazio vuole infatti confermarsi sul piano tecnico ma anche organizzativo.

Ha ottenuto dalla federazione l’onere ma anche l’onore di preparare il 18 ed il 19 giugno prossimi sulle strade di casa i campionati italiani delle categoria individuali, coppia e a squadra

La dedizione e lo spirito di sacrificio sono gli stessi elementi comuni denominatori per i quali il gruppo Eco Liri del presidente Davide Papa ha deciso 18 anni fa di abbinare il suo prestigioso marchio legato all’automotive all’MB Lazio.

Abbiamo perso il conto delle vittorie – ha spiegato il responsabile commerciale Eco Liri, Enrico Grossi – ma prendiamo come riferimento questo appuntamento annuale in cui festeggiamo l’anno concluso e fungiamo da “portafortuna” per il futuro. Da 18 anni siamo ormai vicini a questa splendida realtà sportiva: ormai non si può parlare più di interessi o accordi commerciali, ma solo e soltanto di amicizia e stima reciproca. Lavoriamo insieme per far crescere a livello sportivo un’intera porzione di territorio».