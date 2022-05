Top Volley Cisterna, il giorno della semifinale play off quinto posto

Top Volley Cisterna, tutto pronto la semifinale play off quinto posto. La sfida è questa sera, quando alle 20.30 al Palasport di Via delle Province si gioca la semifinale secca contro la Vero Volley Monza. Riprende, quindi, la corsa verso l’Europa. Una partecipazione nella fase delle finali a coronamento di una stagione difficile, ma allo stesso tempo esaltante per i risultati ottenuti. La squadra pontina è reduce dalla serie positiva nel girone di qualificazione in cui ha collezionato tre vittorie a Milano contro l’Allianz, in casa contro Taranto e nel secco 3-0 a Monza, infine l’ultimo punto conquistato domenica in casa contro Verona. Cisterna ha chiuso all’ottavo posto della Regular Season del campionato di SuperLega Credem Banca con 30 punti. La Vero Volley Monza traghettata da coach Massimo Eccheli si è piazzata settima con 31 punti. L’incontro tra la Top Volley Cisterna e la Vero Volley Monza sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma volleyballworld.tv.