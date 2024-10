Cinque morti nella RSA Giomi di Cori, chiesto il processo per omicidio colposo

La Procura di Latina ha accusato la direttrice sanitaria Emilia Reda e il rappresentante legale Fabio Miraglia di omicidio colposo di cinque ospiti della RSA Giomi di Cori. I 5 sarebbero deceduti a causa del Covid-19 tra novembre 2020 e febbraio 2021, sollevando gravi sospetti sulla gestione della struttura durante la pandemia. I due sarebbero colpevoli di aver ignorato le misure anti-contagio, non garantendo adeguati dispositivi di protezione e corsi formativi al personale, oltre a omettere il controllo delle visite e la separazione dei percorsi interni alla struttura. I familiari di alcune vittime hanno denunciato le irregolarità che hanno portato a questa tragica perdita. La vicenda è ora in fase giudiziaria, con l’udienza preliminare prevista per il 22 novembre.