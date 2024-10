Ciolfi (M5S) su Centenario Latina: “Il Comune rivesta un ruolo centrale”

Il M5S, per voce della capogruppo Maria Grazia Ciolfi, ha ribadito in consiglio comunale la necessità di un ruolo centrale per il Comune di Latina nel progetto per il centenario della città, approvando la delibera di adesione alla Fondazione Latina 2032. Ciolfi ha espresso preoccupazione per il rischio di un monopolio partitico e ha criticato la riunione informale dei capigruppo convocata via WhatsApp, disertata dal M5S e da altre forze politiche. Ha anche sottolineato l’importanza della trasparenza e della condivisione, ricordando che episodi simili non dovranno ripetersi. Ciolfi dichiara inoltre: “Per riportare Latina al centro del dibattito culturale nazionale e internazionale, servono una visione e un piano strategico per indirizzare gli investimenti evitando interventi spot poco efficaci. Con l’emendamento del M5S diventato parte integrante della legge sul centenario, abbiamo

proposto di effettuare una valutazione dell’impatto delle iniziative intraprese nel corso del tempo, al fine di stabilirne l’efficacia e apportare eventuali modifiche migliorative. Solo così saremo in grado di garantire l’uso ottimale e strategico delle risorse a disposizione e la trasparenza e correttezza delle procedure”.