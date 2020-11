Circeo, escursionisti in difficoltà trovano altri 2 dispersi: tutti recuperati

Una brutta avventura quella di due escursionisti in difficoltà sul promontorio del Circeo che è diventata a tratti comica quando, vagando, hanno incontrato altri 2 dispersi.

Un via vai sui sentieri di uno dei posti più belli della provincia di persone che però forse non sono proprio esperte.

Come al solito accade in questi casi sono intervenuti i vigili del fuoco contattati, verso le 17.50 di ieri, presso la sala operativa 115 di Latina, dai forestali precedentemente avvisati dai malcapitati.

I due turisti hanno spiegato di aver perso l’orientamento e di non essere in grado di tornare giù. Subito è stata inviata sul posto la squadra territoriale dei vigili del fuoco di Terracina e altro personale da Latina con attrezzature idonee per tali interventi.

Le due persone sono state invitate a non muoversi dal posto in cui si trovavano e di inviare la posizione mediante messaggistica istantanea con il proprio cellulare. A quel punto il personale, insieme ai carabinieri forestali, ha iniziato a salire sul promontorio con il prezioso aiuto dei gps in dotazione al personale specializzato Tas(Topografia applicata al soccorso).

I ragazzi nel frattempo, hanno incontrato casualmente altre due persone disperse. Tutti e quattro, provenienti 2 dalla provincia di Latina e 2 dalla provincia di Roma, sono stati raggiunti e portati in luogo sicuro intorno a mezzanotte.