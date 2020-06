Circeo, si infortuna alla caviglia sul Picco di Circe: salvata dai vigili del fuoco

Brutta avventura per una donna sul promontorio del Circeo. Mentre era intenta in un’escursione il giorno della Festa della Repubblica (2 giugno), si è infortunata a una caviglia e non è più riuscita a muoversi.

Per questo sono stati allertati i soccorsi e, verso le 16 di ieri pomeriggio, si sono attivati i vigili del fuoco, che sono intervenuti in località Picco di Circe. L’intervento è stato necessario in quanto il sentiero è particolarmente ripido: la discesa è stata così assicurata con delle tecniche Saf (Speleo alpino fluviale).

La donna è stata così raggiunta e stabilizzata su una barella “spinale” e portata a valle dove è stata presa in cura dal personale sanitario del 118.