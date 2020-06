Dramma sull’Appia, scontro tra auto e moto: muore un 31enne

Dramma sull’Appia il giorno della Festa della Repubblica. Il 31enne Sacha Carnevale è morto dopo lo scontro con un’auto mentre era a bordo della sua moto.

Sul posto, nel comune di Pontinia, al chilometro 76+600 dell’Appia, poco prima delle 20 di ieri sera, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, ma per il giovane non c’è stato purtroppo nulla da fare. I vigili del fuoco, sopraggiunti hanno recuperato alcune cose finite nel canale adiacente la strada, indossando tute Atp (Autoprotezione in ambiente acquatico) a bordo di un nostro battello pneumatico. Hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza di entrambi i mezzi.

Le forze dell’ordine hanno svolto i rilievi di rito per chiarire la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità.

La notizia ha lasciato tutta la comunità di Pontinia nello sgomento e in tanti si sono stretti attorno alla famiglia devastata dal dolore.