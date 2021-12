Cisterna, 2ᵃ edizione XMAS Dance Festival e premio Desirée Mariottini

Si terrà, sabato 18 e domenica 19 dicembre, la seconda edizione della manifestazione “XMAS Dance Festival”, che si svolgerà nel Palazzetto dello Sport di San Valentino di Cisterna.

XMAS Dance Festival è un contest Nazionale di danza, organizzato dalla scuola di Formazione Artistica Professionale di Cisterna (Fap) in collaborazione con la scuola d’arte Non Solo Danza di Latina (NSD), con il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina e i partners ufficiali OPES Organizzazione Per l’Educazione allo Sport di Latina e Backstage forniture per la danza. Il concorso vedrà avvicendarsi, cinque fra i più popolari coreografi del momento per una vera e propria festa della danza che durerà due giorni.

Sabato 18 e domenica 19 dicembre, i ragazzi, provenienti da tutta Italia, avranno la possibilità di studiare, crescere artisticamente, confrontarsi e soprattutto vincere una delle tante borse di studio messe in palio, che daranno la possibilità ai più meritevoli, di poter ballare nelle scuole più importanti del mondo, New York, Los Angeles, Parigi, Londra, Milano, Roma e tante altre invece, ospiteranno i talenti che entreranno nella rosa dei premiati.

Sabato 18 e nella mattinata di domenica 19 dicembre si terranno 10 stage di danza con i coreografi: Thomas Signorelli, Fabrizio Prolli, Santo Giuliano, Andreas Muller ed Antonio Dalla Porta. Nel pomeriggio di domenica prenderà vita il concorso che prende il nome di “XMAS DANCE CONTEST”, a confronto le scuole di danza provenienti da diverse città d’Italia. Proprio loro si contenderanno il podio nelle varie categorie. Nel contest previsto anche il premio intitolato a Desirée Mariottini, rivolto al talento più meritevole della manifestazione, il giovane artista dovrà rigorosamente essere minorenne.

Il Premio: Desirée Mariottini “Che i sogni non vengano strappati a nessuno prima del tempo” è una borsa di studio all’estero che darà la possibilità al vincitore, di potersi formare nelle discipline della danza in una delle più ambite accademie di tutto il mondo, la Broadway Dance Center di New York. Proprio lì vengono selezionati danzatori per le maggiori produzioni a livello mondiale.

“La borsa di studio rappresenta la realizzazione di un sogno vero e proprio per un giovane che vuole diventare un danzatore – ha affermato Simone Finotti, uno degli organizzatori del XMAS Dance Festival – l’intento è di mantenere vivo il ricordo di Desirèe con un premio che dà la possibilità ai giovani di trovare la propria strada, superando i problemi finanziari che di solito frenano un talento ad emergere”. Nei giorni del festival sarà organizzata anche una raccolta fondi per aiutare Alessio il giovane padre di Cisterna nella lotta contro il cancro.

“Un ringraziamento speciale va all’amministrazione di Cisterna che ci ha dato, per il secondo anno consecutivo, la possibilità di cimentarci nell’impresa assecondando le nostre richieste e alla famiglia di Desirée Mariottini che ci ha appoggiato concedendoci piena fiducia nell’assegnazione del premio” – ha aggiunto Finotti.

Le borse di studio ai vincitori del contest XMAS Dance Festival saranno assegnate domenica 19 dicembre, alla presenza delle autorità locali, e al termine dell’esilarante due giorni di danza.

Il concorso sarà aperto al pubblico e si svolgerà nel rispetto delle attuali norme di distanziamento sociale.

Per saperne di più pagina Facebook: XMAS DANCE Festival – Cisterna di Latina

(https://www.facebook.com/xmasdancefestival/)