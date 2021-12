Cisterna, a coltellate per una donna: arrestato per tentato omicidio

Lite a coltellate tra due senegalesi. Motivo una donna contesa. Dopo due settimane viene arrestato un 27 enne per tentato omicidio. E’ accaduto a Cisterna lo scorso 30 novembre, quando personale della Volante e della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Cisterna di Latina è intervenuto in Corso della Repubblica su segnalazione di uomo attinto da colpi di coltello.

Sul posto, i poliziotti accertavano hanno accertato che un 18enne presentava diverse ferite di coltello in quanto aggredito da un suo connazionale, con un piccolo coltello.La vittima in quel contesto ha fornito indicazioni sull’aggressore, precisando che portava i capelli rasta.

Il 27enne è stato trovato in Corso della Repubblica, nascosto dietro un capannello di persone, presentando una vistosa ferita sul dorso della mano sinistra. Una volta riconosciuto, ma scaduta la flagranza di reato, è stato in un primo momento denunciato in stato di libertà.

All’esito delle successive indagini è stata emessa una misura cautelare in carcere per il reato di tentato omicidio, con reclusione presso il carcere di Velletri