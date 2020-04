Cisterna, aggredisce e ferisce la madre: 21enne allontanato dalla casa familiare

Ventunenne aggredisce e ferisce la madre. L’episodio è avvenuto a Cisterna, dove ieri mattina qualcuno, preoccupato dalle urla provenienti da un appartamento, ha chiamato la polizia.

Gli agenti hanno trovato una situazione di grave tensione, tanto da dover richiedere rinforzi in commissariato per bloccare un giovane in stato di evidente agitazione.

La madre, ferita in più parti e con un taglio dal quale perdeva sangue, ha minimizzato l’accaduto, mentre la sorella ha confermato la violenta aggressione da parte del fratello, che ha continuato a inveire contro i familiari nonostante la presenza dei poliziotti.

Secondo una prima ricostruzione non sarebbe la prima volta che il giovane si comporti in questo modo e le violenze sarebbero state scatenate dalla convivenza forzata per le attuali limitazioni del nuovo coronavirus.

Il 21enne è stato così denunciato e allontanato dalla casa familiare: non potrà avvicinarsi a meno di 500 metri dal suo nucleo familiare.