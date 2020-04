Cisterna, ancora qualche giorno per presentare domanda per buoni spesa

Ancora qualche giorno per presentare le domande per ottenere i buoni spesa a Cisterna. Il termine scade lunedì prossimo, 20 aprile. Finora sono giunte circa 1000 richieste molte delle quali già soddisfatte, altre in lavorazione.

Oltre il termine del 20 aprile, i cittadini bisognosi avranno a disposizione le altre iniziative di supporto attivate dai Servizi Sociali.

Si ricorda che possono beneficiarne coloro che risiedono o domiciliano a Cisterna, sono in carico ai servizi sociali comunali (qualora il nucleo familiare non risulti in carico, il segretariato sociale ne accerta lo stato di bisogno e procede alla presa in carico mediante il servizio sociale professionale), si trovano in una situazione di bisogno causata dall’applicazione delle norme relative al contenimento della epidemia (previa autocertificazione che ne attesti lo stato), non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici.

Avranno priorità coloro che sono già in carico al Servizio Sociale, i lavoratori dipendenti, soci lavoratori di cooperative, oppure lavoratori con reddito di natura occasionale, tutti con attività impedita dall’emergenza COVID-19.

Le domande per richiedere la concessione del Buono Spesa vanno presentate utilizzando unicamente il modello predisposto (con allegata copia del documento d’identità) a mezzo pec: welfare@postacert.comune.cisterna.latina.it oppure mail: emergenzacovid@comune.cisterna.latina.it

Solo per i cittadini impossibilitati a trasmettere il modulo a mezzo pec/mail, è consentita la trasmissione cartacea. Il modello stampato è distribuito dalla Protezione Civile in due punti: presso la Casa della Pace nel Palazzo Comunale di via Zanella, e nella sede distaccata nel quartiere San Valentino, in via Aldo Moro, adiacente Farmacia Comunale, dal Lunedì al Venerdì con orario: 9.00 – 12.30.

Eventuali informazioni o indicazioni dovranno essere richieste UNICAMENTE telefonando ai numeri: 0696834315 – 0696834313.