Cisterna, arrestato anziano spacciatore

La Polizia di Stato del Commissariato di ha arrestato un 70enne del posto, trovato in possesso di 25 gr. di cocaina, oltre a sostanza da taglio, materiale per il confezionamento dello stupefacente e denaro contante pari ad euro 500, probabile introito dell’illecito traffico.

Le indagini erano scattate da tempo e gli agenti erano sulle tracce dell’uomo che aveva allestito una centrale di spaccio presso un terreno, alla periferia della città pontina, a cui presidio aveva lasciato alcuni cani di grossa taglia.

A seguito della perquisizione personale è stato rinvenuto lo stupefacente, già separato in dosi pronte alla vendita e occultate negli slip mentre, all’interno della baracca sita sul terreno, si rinveniva anche l’occorrente per il confezionamento, compreso un bilancino di precisione.

All’anziano spacciatore non restava che ammettere gli addebiti, giustificando l’illecito commercio con gli scarsi redditi che non gli consentivano, a suo dire, una vita dignitosa.