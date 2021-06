Sanità, Fp Cgil: “La Asl di Latina ascolti i lavoratori”

La Fp Cgil di Frosinone Latina invita la Asl a riprendere le corrette relazioni

sindacali per il riconoscimento ai lavoratori dei diritti. I lavoratori e le lavoratrici della Asl di Latina hanno garantito la tenuta dei servizi sanitari.

Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) è un contratto tecnico

e politico, a cui la Asl di Latina non può più sottrarsi.

È necessario sottoscrivere il regolamento per la progressione economica orizzontale del 2021.

Nello stesso incontro è stata posta la questione dell’accertamento delle ore di lavoro straordinarie effettuate, per poter capire e verificare il corretto utilizzo, poiché lo straordinario incide sul fondo di tutti i lavoratori.

È necessario agire in modo da ripristinare una regolarità di funzionamento che ha sempre faticato ad emergere.

Sul tema del precariato, non viene rispettato l’accordo per la proroga dei contratti ai lavoratori precari fino al 31 Dicembre 2021.Molti di loro scelgono di andare in altre regioni, dopo aver prestato servizio in questa ASL e aver acquisito competenza e professionalità.

I lavoratori chiedono rispetto, la Fp Cgil attiverà tutte le procedure previste dalla

legge affinché la Asl di Latina inizi un percorso di riconoscimento immediato del

rispetto dei lavoratori.