Cisterna, arrestato per violenza nei confronti della famiglia

A Cisterna di Latina hanno arrestato in flagranza di reato, un cittadino italiano, per il reato di maltrattamenti in famiglia a danno dei propri congiunti, nonché il reato di resistenza a P.U. poiché ha opposto resistenza ai militari intervenuti.

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, ha fatto emergere un’assoluta incapacità di controllo, tale da indurlo a essere protagonista di atti di violenza verso cose e persone con condotte tali da integrare il reato di “maltrattamenti contro familiari e conviventi” (c.d. Codice rosso).