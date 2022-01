Formia, orari e vie interessate dalla pulizia stradale

A seguito dell’ordinanza dei lavori di pulizia stradale e diserbo meccanico programmati nel mese di gennaio con l’istituzione del divieto di sosta per tutti i veicoli con obbligo della rimozione coatta (ambo i lati) a partire dalle ore 06 alle ore 12 e fino al termine dei lavori, si avvisa che le persone affette da Covid ristrette in casa e quelle sottoposte a quarantena fiduciaria e impossibilitate a spostare il proprio veicolo, potranno contattare direttamente il numero 0771778308 del Comando di Polizia Locale per comunicare il proprio impedimento.

Di seguito si riporta l’elenco delle vie interessate dai lavori: