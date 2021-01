Cisterna, auto prende fuoco in via Tivera. Intervengono i Vigili del Fuoco

Attimi di paura nella serata di ieri 21 gennaio a Cisterna di Latina, dove un’auto ha preso fuoco.

La BMW, avvolta dalle fiamme, si trovava a bordo strada in via Tivera.

Sul posto è giunto il personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina che ha subito messo in atto le operazioni di spegnimento che hanno consentito di non far propagare il fuoco su tutto il mezzo.

Fortunatamente non ci sono persone rimaste coinvolte ed in base ai pochi elementi raccolti si presume che il rogo sia scaturito a seguito di un evento accidentale.