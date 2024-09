Cisterna, aveva nel giardino il caravan rubato: denunciata

I carabinieri di Borgo Podgora, in azione nel territorio di Cisterna, hanno denunciato in stato di libertà con l’accusa di ricettazione, una cittadina classe 92 residente a Cisterna di Latina.

Nella circostanza i militari hanno rinvenuto all’interno del giardino di un’abitazione di proprietà della 32enne un caravan risultato rubato, denunciato il 7 luglio scorso nella stazione dei carabinieri di Torvaianica da un cittadino inglese classe 1972.

Il mezzo è stato sottoposto a sequestro ed affidato in custodia giudiziale a ditta del luogo.