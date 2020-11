Cisterna, Carturan: “No alla discarica nell’ex Goodyear e nelle cave dismesse”

esclusi alcuni siti per i nuovi impianti necessari alla provincia di Latina per la chiusura del cosiddetto ciclo dei rifiuti. Durante l’ ultima conferenza dei sindaci relativa sono statiper i nuovi impianti necessari allaper la chiusura del cosiddetto ciclo dei rifiuti.

Il sindaco di Cisterna, Mauro Carturan, ha voluto chiarire che è stata esclusa anche l’ipotesi dell’ex Goodyear e anche l’uso delle cave dismesse. “In particolare – ha spiegato – su Cisterna le ex cave, di pozzolana una e di travertino l’altra, si trovano in aree agricole con rilevante interesse paesaggistico, e tra l’altro una a ridosso del centro abitato”.

Il primo cittadino ha quindi ribadito l’impossibilità di continuare a valutare l’ubicazione sul territorio di Cisterna di discariche di rifiuti in aree di interesse agricolo oltre che paesaggistico.

“La nostra amministrazione – ha detto – ha avviato un iter di studio di fattibilità e progettualità per la realizzazione di un impianto di compostaggio di piccole dimensioni per soddisfare il fabbisogno della nostra città, escludendo – in quanto non pervenute – manifestazioni di interesse di altri comuni. Pertanto il sito ex Goodyear, è attualmente candidato a manifestazioni di interesse di società orientate alla realizzazione di un velodromo o di ampliamento industriale, soluzioni queste idonee alla crescita occupazionale e urbanistica e culturale della città”.