La Top Volley Cisterna cede (2-3) alla Leo Shoes Modena e guadagna un punto. Il match è stato un’autentica maratona di oltre due ore. Tutti i giocatori, di entrambe le squadre, hanno giocato con il segno rosso sul viso per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“Sono soddisfatto perché so in che condizioni siamo dopo questo lungo stop, i miei ragazzi non stavano in piedi, ma la situazione è questa- ha dichiarato il coach della Top volley Cisterna Boban Kovac– Quello che non mi è piaciuto è che non abbiamo messo in pratica la nostra tattica, perdiamo tanti punti sempre allo stesso modo pur sapendo cosa avrebbe fatto il nostro avversario. Se siamo in difficoltà dobbiamo essere più bravi tatticamente. Complimenti a Modena che è stata sempre presente: noi ci siamo allenati solo quattro giorni, ho avuto paura che si facessero male. Sabbi? Bravissimo ma non ha giocato per otto mesi a pallavolo, questa era la sua prima partita dopo tanto tempo. Devo capire perché dopo un set vinto ripartiamo in quello successivo subito andando sotto: dobbiamo avere più energia positiva e testa libera”.

In avvio di match, coach Kovac tiene a riposo Seganov e Tillie e lascia spazio a Sottile in diagonale con Sabbi che debutta in questa stagione di Superlega, di banda Cavuto e Randazzo al centro Krick e Szwarc con Cavaccini libero. Dall’altra parte della rete Christenson con Vettori opposto, di banda Karlitzek e Petric, Mazzone e Stankovic al centro con Grebennikov libero. La Top volley Cisterna cede il primo set a Modena (19-25). Dopo un avvio interessante con Sabbi subito protagonista (1-4), Modena riesce a riportarsi avanti sul 5-6 capovolgendo la situazione. Gli ospiti vanno meglio dalla linea dei nove metri e a muro, mentre in casa dei pontini non si riesce mai a piazzare una striscia tale da permettere un riavvicinamento da parte di Sabbi e compagni. Nel finale di set i pontini provano a impensierire Vettori e compagni ma non basta. Nel secondo set la Top rimette subito il match in equilibrio vincendo con autorevolezza il parziale (25-19). Meglio a muro i pontini che piazzano addirittura cinque block vincenti solo in questo spicchio e ancora più continui dalla linea del servizio. Non si ferma la Top volley che vince anche il terzo spicchio di gara e lo fa a suon di muri (ben sette in questo set) con un Sabbi scatenato e con un Cavuto deciso a fare la differenza. Il terzo set, molto combattuto, se lo porta a casa la Top volley Cisterna e si chiude con un’alzata spettacolare di Sottile di piede. Anche il quarto spicchio di gara è punto a punto ma la Top lo cede agli avversari (22-25). Nel tie-break dal 4-4 Modena si stacca (4-7) e cambia campo avanti di quattro lunghezze. La Top volley non riesce a riprendere Modena che si stacca e forzando tantissimo chiude il match.

TOP VOLLEY CISTERNA – LEO SHOES MODENA 2-3

TOP VOLLEY CISTERNA: Cavuto 10, Cavaccini (lib), Sottile 1, Tillie, Seganov, Rossato ne, Sabbi 16, Rossi ne, Onwuelo, Rondoni ne, Randazzo 12, Krick 8, Szwarc 14. All. Kovac

LEO SHOES MODENA: Rinaldi ne, Estrada Mazorra 2, Iannelli ne, Petric 11, Porro, Sanguinetti ne, Stankovic 8, Grebennikov (lib), Christenson 5, Karlitzek 19, Vettori 13, Bossi ne, Mazzone 11, Lavia 2. All. Giani

Arbitri: Zavater, Talento

Parziali: 19-25 (29’), 25-19 (24’), 27-25 (41’), 22-25 (31’), 7-15 (14’)

Note: Cisterna: ricezione 59% (20%), attacco 37%, ace 5 (err. batt 24), muri pt 15

Modena: ricezione 49% (24%), attacco 41%, ace 10 (err. batt. 27), muri pt.11

MVP Karlitzek (Leo Shoes Modena)