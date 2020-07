Cisterna, chiese alla nipotina di 10 anni un rapporto orale: condannato a 4 anni

Avrebbe tentato di convincere la nipotina di 10 anni a un rapporto orale contattandola prima su Facebook e poi dicendole di essere sotto casa sua e di aprirgli la porta. Oggi il 45enne, originario di Roma, ma residente ad Cisterna, è stato condannato a 4 anni di reclusione.

Il processo si è concluso questo pomeriggio al tribunale di Latina. L’uomo era accusato di tentata violenza sessuale su una minorenne. La piccola è la cugina della compagna dell’imputato e l’uomo con messaggi ambigui l’avrebbe avvicinata fino alla richiesta dell’11 ottobre 2013. La ragazzina però non aveva aperto la porta e, anzi, scossa aveva parlato con i genitori. Immediata era scattata la denuncia.

Il difensore, Alessandro Farau, aveva insistito sul fatto che le chat non erano state prodotte in originale e potevano quindi essere state modificate. Il collegio penale, presieduto dal giudice Valentini, però non è rimasto convinto da questa versione e ha condannato l’uomo a 4 anni.

Il 45enne, che non è mai stato arrestato per questo reato, è in libertà e punterà ora al processo di secondo grado.