Coronavirus, nessun nuovo caso in provincia di Latina

Secondo giorno consecutivo senza nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Latina. I contagi totali registrati dalla Asl sono 590, con 516 guariti. Le persone ancora positive sono 37 di cui 16 trattate a domicilio. Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti.

Non si può però abbassare la guardia e dalla Regione Lazio arriva una nuova ordinanza con l’obiettivo di eviatre gli assembramenti e far rispettare l’uso dei presidi di sicurezza.

“Stiamo cercando di capire qual è lo strumento più adatto contro gli assembramenti e valutiamo possibili soluzioni compreso – ha detto D’Amato nell’ intervista su Rai Radio1 all’interno del programma Centocittà – un provvedimento analogo a quello preso a Capri. Abbiamo un problema con la movida e lo dobbiamo risolvere considerando che il senso di responsabilità per ora non c’è stato. Bisogna evitare ciò che è accaduto in Catalogna e bisogna prevenire la diffusione del virus”.