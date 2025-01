Cisterna, completati i lavori per la mitigazione del rischio idraulico

A Cisterna si sono conclusi gli interventi per la messa in sicurezza dei fossi Valle Madama e Cisterna, fondamentali per proteggere il quartiere San Valentino da possibili esondazioni. I lavori hanno riguardato la pulizia e la riprofilatura di alcuni tratti del fosso Valle Madama e del suo affluente, la realizzazione di un nuovo canale deviatorio verso il fosso Cisterna e la posa di rivestimenti in pietrame calcareo lungo gli alvei, con sistemi per rallentare il deflusso delle acque. È stata inoltre eseguita la manutenzione straordinaria delle vasche di laminazione, comprese pulizia e rifacimento delle pareti in cemento armato.

Il progetto, curato dal Responsabile del servizio progettazioni e lavori pubblici Paolo Valeri e realizzato dalle Ditte Di Murro Francesco e Tora Scavi sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ha avuto un costo complessivo di 443.122 euro. Il finanziamento è stato possibile grazie a fondi comunali, statali e alla collaborazione con l’azienda Agraria Mascetti Maria Teresa, Filippo e Gabriele Sbardella.

Il sindaco Valentino Mantini e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Santilli dichiarano: “Nonostante le difficoltà iniziali conseguenti all’acquisizione di tutti i pareri da parte degli enti preposti è una grande soddisfazione essere riusciti a completare i lavori, avviati ad agosto scorso. L’intervento messo in campo rende il nostro territorio più sicuro e garantisce i residenti di quella zona contro i rischi in caso di piogge di portata eccezionale”.