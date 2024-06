Cisterna di Latina, dramma della strada. Perde la vita un centauro

Ancora sangue sulle strade della provincia di Latina. Questo pomeriggio un uomo è deceduto mentre era a bordo della sua motocicletta in via del Valloncello, in località Sant’Ilario a Cisterna di Latina. Il centauro si è scontrato con una Kia che stava girando invece su un ponticello per entrare probabilmente in un’abitazione. La dinamica del drammatico incidente è al vaglio degli uomini della polizia locale che sono intervenuti sul posto quasi immediatamente, così come i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso dell’uomo. Ferita, invece, la donna alla guida della Kia, trasferita all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.