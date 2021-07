Torna il Cisterna Film Festival, la settima edizione parte da Cori

Settima edizione del Cisterna Film Festival con due appuntamenti in due città.

Inizia oggi 10 luglio alle ore 21:30 presso la Piazza Sant’Olivia a Cori, con la serata di inaugurazione dedicata interamente alla sezione Focus On Greece, organizzata in collaborazione con il Drama International Short Film Festival.

Si proseguirà sempre a Cori, domani 11 luglio, presso il Teatro Comunale con il Workshop gratuito dedicato ai ragazzi.

Il prossimo weekend, dal 16 al 18 luglio, si svolgerà l Palazzo Caetani a Cisterna di Latina, con le sezioni Concorso e Altre visioni, e con la mostra fotografica di Francesca Cucchiarelli presso la Galleria La Mimosa a partire dalle ore 19 fino a inizio proiezioni.

Il Cisterna Film Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Mobilitazioni Artistiche, con la direzione artistica di Cristian Scardigno. Gode del patrocinio della Provincia di Latina, del Comune di Cisterna, della Proloco di Cisterna e del Comune di Cori.

I corti finalisti selezionati per il Concorso sono:

Les Aigles de Carthage di Adriano Valerio (Italia)

Come a Mìcono di Alessandro Porzio (Italia)

Devek di Uriya Hertz / Anteprima europea (Israele)

Eco di Aitor de Miguel Gutiérrez (Spagna)

Il Gioco di Alessandro Haber (Italia)

I am afraid to forget your face di Sameh Alaa (Egitto)

Li Paradisi di Manuel Marini (Italia)

Manuale di Storie dei Cinema (Italia) di Stefano D’Antuono, Bruno Ugioli

Miss Chazelle di Thomas Vernay (Francia)

Mousie di David Bertlett (Regno Unito)

On n’est pas des animaux di Noé Debré / Anteprima italiana (Francia)

Pilgrims di Ali Asgari, Farnoosh Samadi (Turchia)

The school bus di Ramazan Kiliç (Turchia)

El silencio del Rio di Francesca Canepa (Perù)

Sous la mousse di Ollivier Briand (Francia)

Sprötch di Xavier Seron / Anteprima italiana (Belgio)

Stephanie di Leonardo van Dijl (Belgio)

The Visit di Azadeh Moussavi (Iran)

Per ogni appuntamento è obbligatoria la prenotazione, inviando un messaggio Whatsapp al numero 328 11 39 370 e indicando nome e cognome di chi prenota, numero di posti e data d’interesse.