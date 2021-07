“Storia d’Italia del calcio e della Nazionale”: Mauro Grimaldi presenta il suo libro

Nuovo appuntamento con i libri al litorale di Latina per la rassegna “Libri d’aMare”, ospitata da “Gelatilandia – Mi Piace”, la terrazza sul mare alla rotonda di Capoportiere.

Lunedì 12 luglio, sempre con inizio alle ore 19,00 e con ingresso libero Mauro Grimaldi presenterà i due volumi di Storia d’Italia, del calcio e della Nazionale. Uomini, fatti, aneddoti. Oltre all’autore presenzierà l’incontro anche il Sindaco di Latina Damiano Coletta. Un’occasione imperdibile per commentare con un esperto l’esito della finale e per ripercorrere anche i passaggi storici che hanno consacrato il calcio come sport più amato e seguito al mondo. In esclusiva verranno esposte le maglie originali di due giocatori azzurri, Florenzi e Insigne, pezzi unici facenti parti della mostra itinerante Un Secolo d’Azzurro.

Il libro è edito dalla casa editrice LAB DFG di Latina.

Si ripercorreranno gli anni d’oro della Nazionale italiana. Il calcio non è uno sport come gli altri ma un collettore di interessi, che incide fortemente anche sulla sfera economica del nostro Paese. Il calcio è parte integrante della nostra cultura, è radicato nei nostri costumi.

La maglia azzurra della Nazionale è una delle icone più rappresentative di questo fenomeno. Chi non ricorda la corsa sul campo del Bernabeu di Marco Tardelli nella finale mondiale del 1982? Chi non ricorda Fabio Cannavaro che solleva verso il cielo la coppa del mondo nel 2006? È una storia infinita che va avanti da oltre un secolo e che anche in Italia ha emozionato e continua a emozionare milioni di persone.

Il Libro

L’opera di Grimaldi in tre volumi, frutto di oltre venti anni di ricerche effettuate dall’autore, segue un percorso narrativo sulla storia del calcio e della Nazionale italiana, letta attraverso i principali eventi che hanno interessato la storia del nostro Paese: dall’Unità d’Italia, all’avvento del Fascismo, i terribili anni ’60 e poi la ripresa con l’arrivo di Ferruccio Valcareggi alla guida della Nazionale. Gli anni Ottanta si aprono con la conquista del terzo Titolo mondiale di Spagna nel 1982. È il Mondiale di Enzo Bearzot, Paolo Rossi, Marco Tardelli, e altri grandi campioni.

L’autore

Mauro Grimaldi è uno dei massimi dirigenti sportivi del calcio italiano, oltre ad essere un giornalista e scrittore. Ha ricoperto vari ruoli nel mondo dello sport tra cui quello di Segretario Generale della Lega Dilettanti e Vicepresidente vicario della Lega Italiana Calcio Professionisti. Attualmente è Consigliere Delegato della Federcalcio servizi. Come autore ha pubblicato diverse opere sulla storia del calcio. Ha vinto il Premio selezione Bancarella Sport nel 2000 e 2014, una menzione speciale sempre al Bancarella Sport nel 2013, Premio Gabriele Sandri per la letteratura sportiva nel 2015 e Premio Racalmare Leonardo Sciascia per l’editoria dell’infanzia nel 2019.

