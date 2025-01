Cisterna, grave incidente all’incrocio. Due bambini in codice rosso

Un grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio a Cisterna, in località Olmobello. Coinvolti tre mezzi, un camion e due automobili che si sono scontrati all’incrocio tra via Nettuno e via Reynolds. Nell’impatto sono rimasti feriti due bambini di 3 e 5 anni che viaggiavano a bordo di una Citroen utilitaria guidata dalla mamma. Molta la paura per i minori, entrambi soccorsi da un’eliambulanza giunta sul posto che ha trasportato i piccoli all’ospedale Gemelli di Roma in codice rosso. La madre, invece, è stata condotta al Goretti di Latina in ambulanza. Sul posto, oltre al 118, anche polizia locale e i vigili del fuoco per i rilevamenti del caso e la gestione della viabilità.