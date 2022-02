Cisterna, Graziella Cannizzaro nuovo segretario

Questa mattina è stata presentata la dottoressa Graziella Cannizzaro, nuovo segretario del Comune di Cisterna di Latina.

In una nota la dottoressa Cannizzaro dichiara: “Sono felice e onorata di aver assunto questo ruolo, in una città che non conosco ma che sono lieta di poter scoprire e sicuramente apprezzare. Ringrazio il sindaco per avermi dato questa opportunità”.

Il sindaco Valentino Mantini e il presidente del consiglio comunale Quirino Mancini hanno dato il benvenuto e il buon lavoro alla dott.ssa Cannizzaro a nome dell’amministrazione, dipendenti e amministratori comunali tutti.