Pontinia, riapre il Teatro Fellini con “Parenti Serpenti” di Lello Arena

In scena questa domenica, 13 febbraio, alle ore 18, presso il Teatro Fellini di Pontinia con “Parenti Serpenti”di Lellò Arena, diretto da Luciano Melchionna. La nuova stagione realizzata in collaborazione con ATCL, Circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio, del comune di Pontinia e il patrocinio della Provincia di Latina propone un cartellone di altissimo livello.

Sul palco oltre a Lello Arena ci saranno: Luciano Giugliano, Serena Pisa, Andrea de Goyzueta, Carla Ferraro, Anna Rita Vitolo, Raffaele Ausiello e Giorgia Trasselli. Le scene sono di Roberto Crea, i costumi di Milla, le musiche di Stag e il disegno luci di Salvatore Palladino, assistente alla regia Sara Esposito.

Il Teatro Fellini ricorda al pubblico che per tutti gli abbonati della stagione 2019/20 sarà possibile usufruire dei voucher emessi per gli spettacoli annullati a causa della pandemia. Per info e prenotazioni: info@fellinipontinia.it oppure 329.2068078 / 392.5407500.