Cisterna, i carabinieri sequestrano 14 tartarughe in un’abitazione

E’ nell’abitazione di due uomini, di 65 e 68 anni, che i carabinieri del Nucleo Forestale di Cisterna hanno sequestrato 14 esemplari di tartarughe di terra mediterranee di diversa età e taglia.

Gli esemplari, della specie testudo hermanni e sotto la tutela della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d’estinzione, erano tenuti in assenza delle previste autorizzazioni. I militari hanno dunque proceduto con l’accusa di detenzione di specie animali protette sequestrando tutti gli esemplari e lasciandoli all’interno dell’areale rinvenuto.