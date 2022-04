Cisterna, i ragazzi del Plinio si aggiudicano la ‘Bottle Story’

Grande soddisfazione per la classe prima A dell’Istituto Plinio il Vecchio di Cisterna; i ragazzi, dopo aver vinto le selezioni per la stesura del terzo capitolo, si sono aggiudicati anche le selezioni per la stesura del quarto capitolo di “Bottle Story”, racconti in bottiglia, il progetto di scrittura condivisa ideato dal Consorzio per il Recupero del Vetro, e dedicato alle classi quarte e quinte della scuola primaria e alle scuole secondarie di primo grado. Con questo successo, la 1A si conferma quindi una classe di giovani scrittori di talento.

Testi che dunque entreranno di diritto nel libro “Bottle Story” che sarà pubblicato a maggio. L’iniziativa consentirà anche all’Istituto scolastico di acquistare attrezzature e strumentazioni utili per un valore di 1.500 euro offerti da CoReVe.

Il progetto nasce con l’obiettivo di diffondere in modo divertente e coinvolgente le buone pratiche in materia di raccolta differenziata del vetro e di riciclo degli imballaggi, in particolare tra i più giovani, usando non la competizione ma la collaborazione. Non un semplice contest, dunque, ma un vero e proprio esperimento di scrittura condivisa, che prende le mosse da un incipit realizzato da Simone Tempia, autore di best sellers come Vita con Lloyd e Storie per genitori appena nati. Ogni classe, iscritta o meno alla partenza del concorso, potrà partecipare con la stesura anche di un solo capitolo.