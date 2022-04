Running In Corsa Libera, il 1 maggio in scena la Castel Romano Run

È pronta ad andare in scena la corsa podistica “Castel Romano Run“, terza tappa del circuito podistico Opes “In Corsa Libera”.

La competizione, giunta alla sua seconda edizione, è organizzata dalla Castel Romano Designer Outlet in collaborazione l’affiliata Opes LBM Sport Team, con il patrocinio del Municipio IX Eur e del Comune di Pomezia, Salomon come sponsor tecnico e Sport Network come Media partner. La gara nazionale di corsa su strada, individuale maschile, femminile e di società, si terrà sulla distanza dei 10km (percorso omologato FIDAL).

Inoltre, un percorso di 4km, che passerà attraverso le meraviglie scenografie del Parco divertimenti di Cinecittà World, sarà aperto a tutta la famiglia, per godere insieme di una giornata speciale all’insegna dello sport.

L’evento è in programma a Roma domenica 1 maggio 2022, con partenza alle ore 08:45 da Via del Ponte di Piscina Cupa (fronte primo ingresso Outlet Castel Romano) e arrivo nella stessa via. La gara è inserita nel calendario nazionale FIDAL. Ritrovo dalle ore 7:15 in Via Ponte di Piscina Cupa dove ci sarà un’area parcheggio per gli atleti partecipanti. La quota è di 13€ per la gara competitiva ed è da corrispondere al momento dell’iscrizione. Il ricavato sarà devoluto al Comune di Roma per l’acquisto di attrezzature fitness permanenti al fine di favorire l’attività sportiva all’aperto. Le iscrizioni si potranno effettuare di persona presso i negozi specializzati running: LBM SPORT, Via Tuscolana 187/A, LBM SPORT 2, Viale Somalia 13/15, FOOTWORKS, Via Carlo Felice 13/15, presso il Guest Services del Centro, via email a lazio@tds.sport allegando copia di pagamento e copia tesserino FIDAL, oppure on line cliccando qui.

LBM metterà a disposizione di tutti i partecipanti alla Run competitiva uno shuttle bus gratuito il 1° maggio, con partenza alle ore 7 da Via Tuscolana 187A (di fronte allo store LBM – metro A Pontelungo o stazione Tuscolana) e ritorno da Castel Romano Designer Outlet alle ore 11.30. Per prenotare il proprio posto, scrivete a team@lbmsport.it.

Ci si potrà iscrivere fino alle ore 21 di mercoledì 27 aprile 2022. Non sono previste iscrizioni la mattina della gara. Il ritiro pettorali potrà essere effettuato nello store Salomon ubicato presso l’Outlet Castel Romano in Via Ponte di Piscina Cupa Sabato 30 aprile 2022 dalle ore 10:30 alle ore 18:30. Non è prevista la consegna dei pettorali la mattina della gara se non per gli iscritti provenienti da fuori provincia. Il pacco gara, che consiste in una maglia tecnica Salomon e coupon sconti, sarà consegnato al ritiro del pettorale di gara. Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne assolute e i primi 3 di ogni categoria.