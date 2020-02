Devastante incendio, scoppiato ieri sera, all’ex Olivieri di Cisterna di Latina. Le squadre dei vigili del fuoco, questa mattina, sono ancora al lavoro per spegnere definitivamente il rogo ancora parzialmente attivo nonostante una nottata di interventi.

Il sito industriale dismesso, che si trova in via delle Industrie, nella zona artigianale di Cisterna, da tempo era diventato riparo per i senzatetto. Al momento non risultano persone coinvolte nel vasto incendio.

” I miei più sentiti ringraziamenti alle squadre dei Vigili del Fuoco che stanno ancora lavorando sul sito – ha scritto questa mattina su Facebook il sindaco Mauro Carturan -. In attesa di conoscere il loro responso definitivo sulle cause scatenanti, al momento non sembrano esserci pericoli per la popolazione”.

Sul posto anche i carabinieri della locale stazione.

