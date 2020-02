Circeo, cagnolino in un dirupo della cava: salvato dai vigili del fuoco

Cagnolino di quattro mesi finito in un dirupo al Circeo salvato dai vigili del fuoco. Missione compiuta oggi pomeriggio in via del Brecciaro dove il cucciolo, di nome Rocky, spaventato da un cane adulto, è finito nell’area della cava, precipitando in un anfratto profondo quattro metri e ricoperto da rovi.

Non riuscendo più a risalire, il proprietario ha chiamato il 115. Sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco proveniente da San Felice Circeo.

Non semplici le operazioni di recupero. Un vigile si è calato nel dirupo raggiungendo l’animale spaventato. Tratto in salvo, il cucciolo è apparso in buono stato ed è stato consegnato al proprietario.

