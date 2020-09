Cisterna, incidente sull’Appia: 2 i feriti. Distrutte le auto

Due persone sono rimaste ferite, ieri sera, in un incidente stradale sull’Appia, a Cisterna. Terribile la scena che si è presentata agli occhi dei soccorritori che hanno visto le due auto coinvolte ribaltate e completamente distrutte dall’impatto.

Al chilometro 57+700, all’incrocio tra via Artemide e via Ninfina, sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre un giovane dalle lamiere di una delle vetture. Il ragazzo, ferito in modo grave, è stato quindi trasportato in ospedale. Soccorso dagli operatori sanitari del 118 anche l’altro conducente.

La strada è stata chiusa al traffico fino alle 2.30 per permettere i soccorsi in sicurezza e ai vigili del fuoco di rimuovere i veicoli e riportare l’arteria nelle normali condizioni.

Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno svolto i rilievi di rito per chiarire la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità.