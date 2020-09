“Vieni a bere l’ortofrutta”, l’invito dei negozianti mercato “Campagna amica”

Questa mattina, come ogni mercoledì, si svolgerà il mercato di Campagna Amica, con i prodotti di Coldiretti Latina. Invitante lo slogan: “Vieni a bere l’ortofrutta a chilometro zero”, in via Don Minzoni, 5.

Dalla scorsa settimana, quando i cittadini sono tornati, nonostante il maltempo, all’immancabile appuntamento con il mercatino, ad attenderli hanno trovato un brindisi con cocktail completamente analcolici offerti dalle aziende presenti al mercato.

Saranno rispettate ovviamente le normative anticovid. L’omaggio è stato particolarmente gradito ai tanti clienti che al rientro dalle vacanze sono tornati a fare acquisti.

“Nei nostri mercati – ha detto il direttore di Coldiretti Latina, Carlo Picchi – c’è un contatto diretto con gli agricoltori e si instaura quel clima di fiducia che in un periodo, come quello che stiamo vivendo con l’emergenza sanitaria, è particolarmente importante per assicurarsi prodotti davvero​ genuini e controllati, che dalle nostre terre arrivano direttamente nelle case dei nostri consumatori a chilometro zero. L’invito è sempre quello di prediligere i prodotti Made in Italy, che oltre ad essere più genuini, sono anche più controllati e sicuri”.