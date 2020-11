Un uomo di 43 anni di Cisterna è stato allontanato dalla casa familiare per continue violenze sui genitori. Urla, botte, insulti, minacce per ottenere come sempre i soldi per la droga, la cocaina. Madre e padre avevano più volte dovuto chiamare la polizia per evitare che il figlio devastasse casa o, peggio, sfogasse la sua ira su di loro.

I due, noti commercianti del nord pontino, vivevano ormai nel terrore e in un costante stato di ansia a causa delle vessazioni del 43enne.

Era anche accaduto agli agenti, durante uno degli interventi, di trovare e sequestrare alcuni grammi di “polvere bianca” per uso personale.

In seguito alle indagini, coordinate dalla Procura di Latina, è stato accertato come l’uomo pretendesse continuamente denaro dagli anziani genitori, per soddisfare la sua dipendenza. Purtroppo quando l’anziana coppia cercava di opporsi a tali richieste, ricorreva alla forza.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha emesso il provvedimento di allontanamento. I genitori, non certo contenti, potranno almeno cercare di riconquistare la serenità.