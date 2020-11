Rapinò un bracciante agricolo a Fondi, arrestato: ha solo 14 anni

Insieme ad alcuni complici rapinò un bracciante agricolo il 3 novembre scorso, oggi è stato arrestato dai carabinieri: ha solo 14 anni.

I militari di Fondi, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione di misura cautelare personale di collocamento in comunità emesso dal Tribunale per i minorenni hanno arrestato il ragazzo residente a Fondi, per rapina.

Il 3 novembre scorso gli uomini dell’Arma erano intervenuti a Fondi per il colpo commesso con l’uso di una pistola, ai danni di un cittadino pakistano, bracciante agricolo di 28 anni. Il minorenne, insieme ad altri 3 complici si era appropriato di 120 euro. Il ragazzo, giovanissimo, è stato accompagnato presso una comunità di Tarquinia.