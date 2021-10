Cisterna, nei giorni di Ognissanti e dei Defunti la viabilità subirà modifiche

In occasione della ricorrenza di Ognissanti e della commemorazione dei defunti è stata determinata la seguente regolamentazione del traffico, per il periodo dal 30 Ottobre al 2 Novembre:

Piazzale dei Cipressi: circolazione a senso unico di marcia con direzione nord verso sud dall’ingresso obbligatorio.

Nell’ultimo tratto, a sud del piazzale, divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 07:00 di domani, 30 ottobre, alle ore 18:00, fino al 2 novembre.

Corso della Repubblica: è consentita la sosta, lato destro con direzione Velletri, dall’intersezione con Via Cheren a 10 metri prima dell’semaforo.

Via San Tommaso d’Aquino: circolazione a senso unico di marcia, in direzione da Corso della Repubblica a Via Roma, fino al n. 40.

Via Sant’Agostino: all’intersezione con via San Tommaso D’Aquino obbligo di svolta a destra.