Cisterna, orari nuovi di apertura del centro vaccinale di San Valentino

Il centro vaccinale di San Valentino, a Cisterna di Latina, rimodula il suo orario. Dal primo aprile, le somministrazioni del vaccino antiCovid-19 si effettuano il sabato dalle ore 9 alle ore 11.

E ancora, non è più necessaria la prenotazione sul portale della Regione Lazio: basta recarsi nel punto tra via Giovanni Falcone e viale Adriatico, per ricevere una delle 25 dosi a disposizione.

Alla guida dell’Unità di Cure Primarie, inoltre, il dottore Giancarlo Frainetti succede al dottore Gianni Cirilli.

Il centro vaccinale di San Valentino è stato aperto il 18 dicembre.

In quella data, il sindaco di Cisterna Valentino Mantini si era messo in fila tra i suoi concittadini ed aveva ricevuto la somministrazione della dose booster.

Il centro vaccinale ha trovato la sua naturale collocazione nell’Unità di Cure Primarie, la cui nuova sede era stata inaugurata cinque mesi prima, il 20 luglio.