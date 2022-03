Cisterna, piantati 13 nuovi alberi nelle scuole

In concomitanza con la Giornata dei Giusti, il Comune ha collaborato con Cisterna Ambiente e la scuola per celebrare l’iniziativa “Un Albero della Pace”.

Oggi e domani saranno distribuiti e piantati in totale 13 nuovi alberi nei complessi Marcucci, Monda, Plinio Il Vecchio, Leonardi di Isolabella, 17 Rubbia, Imperiali di Le Castella, Cappuccetto Rosso via dei Lecci, Rosaria Tomei passando per Oberdan , Borgo Flora, primo maggio Asilo, Nido Comunale San Valentino.

Il consigliere scolastico Emanuele Pagnanelli e il preside di Cisterna Ambiente Diego Cianchetti hanno visitato questa mattina tre scuole, Monda, Marcucci e Plinio, in rappresentanza di diversi collegi comprensivi.

