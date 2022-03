La Benacquista Assicurazioni Latina Basket comunica ufficialmente che la gara valevole per il recupero della quindicesima giornata del Campionato di Serie A2 Old Wild West in programma alle ore 20:30 di mercoledì 16 marzo al PalaBianchini, tra i nerazzurri e l’Orasi Ravenna, in accordo con la società ospite è stata anticipata alle ore 17 dello stesso giorno sempre al PalaBianchini di Latina.