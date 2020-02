Si accanisce contro il padre per ottenere i soldi di tabacco, alcol e cocaina. Un giorno gli punta un forchettone alla gola: “Ti scanno come una capra” gli dice fuori di sé.

L’incubo di un padre non può arrivare ad immaginare tanto, eppure in una casa di Cisterna le cose vanno sempre peggio. Tra il novembre del 2018 e il marzo 2019 il 48enne è sempre più violento. Sempre secondo quanto raccontato dal genitore un giorno sarebbe arrivato anche a tentare di cospargerlo con il liquido per accendini, minacciando di dargli fuoco. Più volte il padre sarebbe stato costretto a chiudersi a chiave in camera per non essere malmenato.

Alla fine ha reagito e si è rivolto alla forze dell’ordine. La denuncia è stata per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Ieri il 48enne, difeso dall’avvocato Amleto Coronella, è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario, che lo ha rinviato a giudizio. Il 1 aprile 2020, davanti al giudice Velardi, inizierà il processo.

